 

Ученые: Нейроны мозга сильнее всего реагируют на поражения

02.09.2020, 18:53, Разное

Учёные из Тель-Авивского университета установили, что нейроны головного мозга сильнее реагируют на поражение, чем на победу или вознаграждение. Причина заключается в особенной работе памяти и гиппокампа.
В эксперименте принимали участие пациенты с диагностированной эпилепсией. Исследователи провели ряд тестов перед операцией по удалению проблемного участка мозга. Для этого испытуемым вставили электроды в области мозга и попросили их поиграть в игру, где можно было выиграть или проиграть деньги. Вся активность чётко фиксировалась. Оказалось, что во время поражения гиппокамп кодировал провал и при возникновении следующей стрессовой ситуации пациент не обращал внимание на хорошие шансы, действуя неоправданно осторожно. При этом, в случае победы, память практически не нагружалась и гиппокамп не кодировал данные.

Такие опыты позволили учёным лучше понять, как именно действует мозг человека в стрессовой ситуации. Он активирует память о поражениях в прошлом и не позволяет трезво оценить ситуацию. Таким образом, тревога лишает способности здраво просчитывать исход предстоящего выбора.



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