Эксперты «Ростелекома» рассказали о методах борьбы с кибермошенниками

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02.09.2020, 18:53, Разное

Эксперты «Ростелекома» рассказали о нескольких простых методах борьбы с кибермошенниками. Они помогут обезопасить как личный, так и рабочий компьютер и не стать жертвой преступников.
Для начала следует избегать любых неизвестных устройств и не подключать их к компьютеру. Часто мошенники записывают вредоносные файлы на USB-накопитель и после отправляют его вместе с доставкой цветов в компанию. Как правило адресат, интересуясь содержимым, подключает устройство и даже не догадывается о ловушке. Не следует доверять и открытому Wi-Fi, тем более с сомнительным названием. Злоумышленники могут перехватить все данные, отправляемые пользователем, с целью получения доступа к его устройству или конфиденциальной информации. Похожая процедура у кибермошенников, которые копируют номера банков или других организаций. Они представляются сотрудниками и сообщают, что по карте прошла сомнительная операция и для подтверждения необходимо назвать секретный пароль или паспортные данные. В этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк или просто зайти в личный кабинет.

Не следует доверять сомнительным почтовым рассылкам с выгодными предложениями от неизвестных абонентов. Переходить по любым ссылкам в письме от стороннего человека также не рекомендуется, не говоря уже об установке вложений. Как правило, все ссылки ведут на фишинговые сайты, на которые можно попасть и самостоятельно при изучении информации в Сети. Такие ресурсы отличаются скудным набором данных, сжатыми или отсутствующими изображениями и ошибкам как в самих текстах, так и замаскированном адресе сайта. Во всех случаях эксперты рекомендуют более внимательно отнестись к полученной информации и всегда внимательно перепроверять данные.



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