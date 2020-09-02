Эксперт: Сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает множество вопросов

02.09.2020, 18:48, Новости дня

«Возникает вопрос: как один человек может быть отравлен «Новичком», а все вокруг – не пострадали? В случае со Скрипалями называли большое число жертв, в случае с Навальным ни одного», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя сообщение токсикологов ФРГ о том, что Навальный был якобы отравлен веществом из группы «Новичок».

«После отравления Скрипалей в Великобритании, сразу появились сообщения о том, что пострадали несколько полицейских, прибывших на место происшествия. Один мужчина позднее даже умер после контакта с бутылочкой из-под духов, содержавшей, как утверждалось, яд «Новичок». В общем, перечисляли довольно большое число жертв, помимо самих Скрипалей. В случае с Навальным мы не видим ни одного, – отметил политолог Марат Баширов. – Поэтому сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает сразу множество вопросов. В первую очередь – как один человек может быть отравлен «Новичком», а все вокруг – не пострадали?»

Напомним, Берлин в среду со ссылкой на выводы токсикологов бундесвера – вооруженных сил ФРГ заявил, что блогера Алексея Навального отравили «веществом из группы «Новичок». Германский МИД решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Баширов убежден, что Навального никто не стал бы выдавать ни в одну западную страну, будь он реально отравлен «Новичком». «Даже если допустить эту версию, отправка его за рубеж была бы чистым безумием. Сумасшедших нет ни в одной стране мира во власти или в спецслужбах», – подчеркнул собеседник.

«Немецкие власти заинтересованы в объективном расследовании этого случая. Это надо четко понимать, – отметил Баширов. – Два года назад их уже водили за нос британские спецслужбы, в истории со Скрипалями. Тогда британское правительство распространяло среди стран Евросоюза очень странный доклад в формате PDF. Лондон пытался всех убедить, что нужны санкции за отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери».

Баширов напоминает, что яды группы «Новичок» есть у очень многих стран, в том числе у западных. «Теперь у немцев появляется прекрасная возможность запросить все первичные материалы дела Скрипалей. Посмотрим, какие данные им дадут британцы, а какие отдавать откажутся», – заметил эксперт.

«Эта грязная политическая провокация, которая оказалась очень трагичной для Алексея Навального. Ее организаторы пытаются нанизать два события на одну ось: на «Новичок» для Скрипалей — «Новичок» для Навального. В конечном счете все это выльется в международное расследование, которое откроет многие нелицеприятные страницы о деятельности людей, которые все это организовали. И, конечно, РФ там не будет ни в качестве организатора, ни в качестве заказчика», – резюмировал Баширов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. Российская сторона попыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального в берлинской клинике «Шарите», а также не наблюдается ли ухудшения его состояния. Напомним, что блогер изначально лечился в России, в больнице скорой помощи Омска, после чего был перевезен для дальнейшего медицинского наблюдения в Германию.

Согласно данным российских врачей, ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. Добавим, что не сообщается о симптомах отравления у супруги блогера Юлии, которая контактировала с Навальным во время его транспортировки.