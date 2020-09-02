Почему история с отравлением Навального “Новичком” – фейк

02.09.2020, 18:43, Разное

В среду, 2 сентября, сайт правительства Германии опубликовал заявление, где говорится, что военные токсикологи установили присутствие в организме Алексея Навального следов вещества из группы “Новичок”. “Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение”, – заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. В Берлине не исключили введения санкций против Москвы.

История с блогером Навальным все больше напоминает нелепую трагикомедию. Судя по всему, в установлении правды об обстоятельствах отравления заинтересована только Россия, тогда как Запад всем своим видом показывает, что намерен сделать из, казалось бы, бытовой ситуации, самый что ни на есть политический скандал, тем самым еще больше отравив и без того непростые отношения между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном.

Отравившегося Алексея Навального доставили из Омска в Германию 22 августа. По всей видимости, все эти 10 дней западные спецслужбы готовили вброс об очередном “коварном злодеянии” русских. Намерения объективно разобраться в ситуации не было, стояла цель раздуть очередной антироссийский скандал, который с большой вероятностью приведет к новым санкциям против Москвы.

Об этом говорит поведение германской стороны, которая отказывалась предоставлять сведения о состоянии Навального и причинах его отравления. И это при том, что Генпрокуратура России направляла немецким коллегам запрос о правовой помощи в доследственной проверке по установлению обстоятельств произошедшего с блогером.

Обвинение в адрес России и приписывание ей очередных “химических атак” с использованием новичка видится абсолютно нелогичным даже для тех, кто особо не углублялся в суть вопроса. Представим, что кто-то в России действительно задумал отравить блогера тем самым веществом. Стали бы его после этого выпускать в страну НАТО, зная, что Запад ищет любой повод, чтобы демонизировать Россию и ввести против нее очередные санкции?

Более того, характер “Новичка” таков, что вещество оставляет после себя кучу следов. Опять же, вспомним Скрипалей, после отравления которых доблестные британские полицейские в поиске следов отравляющего вещества оцепляли весь район, уничтожали лавочки, а затем умертвили несчастного кота Скрипаля и извели морскую свинку. Поиск и ликвидация следов “Новичка”, как объяснили происходящий балаган западные СМИ, больше напоминал войсковую операцию.

А с Навальным – тишь да гладь. С летевшими в одном самолете с Навальным пассажирами все хорошо, в аэропорту Томска тоже ничего подозрительного, да и лечившие в клинике Омска врачи химкостюмов не надевали. И ничего – все живы, здоровы. С Юлией Навальной тоже все в порядке – а ведь она неоднократно бывала у супруга в палате и даже держала его за руку. По всей видимости, это был “Новичок”-невидимка – новейшая разработка “коварных русских”.

Отсутствие “Новичка” доказывают и анализы биоматериалов Навального, которые взяты врачами в Омске. Кестные врачи предлагали передать их немецким коллегам, но те почему-то предпочли проигнорировать инициативу омских медиков. Теперь понятно, почему. Кстати, с врачами тоже все хорошо. Живы, здоровы. Хотя за жизнь Алексея не одни сутки боролась целая бригада.

Омские медики, невероятными усилиями спасшие блогеру жизнь, поставили блогеру основным диагнозом нарушение углеводного обмена, а сопутствующим – панкреатит.

В отравлении Навального “Новичком” усомнился и разработчик отравляющего вещества Владимир Углев. “Применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и “Новичок” (А-234) можно исключить из списка веществ, т.к. из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди”, – приводит его слова “Интерфакс”. По его словам, отравление блогера “Новичком” привело бы к его смерти, а не к коме.

Последствия отравления “Новичком” проявились бы еще в России, ведь яд действует очень быстро, подчеркнул один из создателей вещества, доктор химических наук Леонид Ринк.

По его словам, фосфоросодержащие яды и радиация полезны для организма в малых дозах, а, к примеру, зарин – лучший пестицид для полей. “Так и взбодрить свою нервную систему очень даже недурно, особенно под старость. Я знаю много людей, которые цепляли малые дозы, да я и сам цеплял. И “шо”? Живы, здоровы, гуляем”, – сказал профессор.

Если бы Навального отравили “Новичком”, омские врачи сразу бы увидели проявления. “Первое – реакция глаз, то есть миоз в любом варианте. Второе – они бы увидели судороги, так как “Новичок” – вещество судорожного действия. Не слюни и сопли, а обратная штука совершенно. А у него типичная панкреатитная картинка сходится целиком и полностью с тем, что проявляется при отравлении поджелудочной железы”, – пояснил Ринк.

Заявления об “отравлении” Навального должны быть подкреплены доказательствами, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. “Это может превратиться в очередную провокацию”, – цитирует парламентария РИА Новости.

Но объективные факты Запад не интересуют. Гораздо интереснее разыграть очередную комедию, слепив из отравившегося блогеру новую “жертву кровавого режима” и продолжать пугать обывателей “злыми русскими”. К сожалению, способность западного потребителя ориентироваться в медиапространстве и отличать фейк от реальности в последние годы значительно атрофировалась. Поэтому не исключено, что немецкий Ганс, французский Жан или американский Джо примут очередную фальшивку за чистую монету.

Теперь очевидно, что история с отравлением Навального превратилось в политизированное шоу, которое не имеет ничего общего с фактами и здравым смыслом. Блогер стал очередной разменной монетой в руках западных русофобов, которые не оставляют надежд наказать Россию за ее независимую внешнюю политику.