Мнение: Письмо: “Спеть арию жука”

02.09.2020, 18:25, Разное

Давайте попробуем письмо разобрать, имея в виду формулу красного поля.

КП = СЗ + n(ОЗ)

Чтобы было приятней, представляйте СЗ в виде силы притяжения. Это величина фигуры, но это же самое ее магнетизм, сила гравитации, которая изображается графиком СЗ. Помните эти графики, похожие на реки?

n(ОЗ) – это польза от взаимодействия с человеком. Коврижки, плюшки, печеньки, как это еще называется.

КП – то есть красное поле, это ваша территория, буквально ваши права и возможности в отношениях, ваше влияние на общее поле и на второго участника, ваша власть.

И так надо научиться раскладывать все ситуации.

ciatlen

Здравствуйте, Эволюция!

Огромное спасибо за Ваш блог. Очень хотела бы попасть на разбор.

Встречаюсь с парнем из общей тусовки. Студенты-выпускники, он пишет диплом и работает на кафедре, я до выпуска занималась тем же самым, сейчас ищу новую работу. ОЗ не равны: он местный (Европа), я понаехала по учебной визе и пытаюсь зацепиться в стране.

(Вот как влияет эта разница ОЗ? Здесь не видно вложений парня и не понятно, какую именно пользу извлекает девушка из общения с ним. Однако, парень для нее вариант перспективный в плане брака, а она для него нет. Перспективность делает время, которое вы проводите с человеком, более полезным. Кроме того родители и друзья могут видеть, что девушка для него вариант не очень. А ее друзья и родственники наоборот. Это упрощенный пример, как разница ОЗ влияет на красное поле)

Имидж у меня лучше, стараюсь прокачивать и это в кайф, спасибо Вам за посты!

Начала отношения в очень плохом состоянии, пытаясь выбраться из глубокой ямы, куда скатилась в аддикции. Даже влюблённости не было, просто хороший знакомый внезапно позвал на свидание, и я вцепилась в попытке забыть бывшего и перезаписать впечатления. Забыть не получилось, но отвлечься немного – да.

Так и провстречались больше полугода, съездили вместе в отпуск к его родителям. Лёгкий дисбаланс с его минусом скатился в дефолт. Я так и не влюбилась, в какой-то момент стал нравиться больше, но это максимум. Благодаря этому не липла, когда звал – старалась хорошо проводить время вместе, быть милой и радостной, дойку свою голодную считала вложением, но по факту вкладывалась не особо. Скорее, напротив, была недовольна недостаточными вложениями от него.

(Здесь пример того, как все перевернуто в головах у рапанов. Ее ОЗ меньше, но она могла бы немного компенсировать это щедростью и теплотой. Но она наоборот холодна, жадна, зажимает вложения, то есть ту небольшую n(ОЗ), какую могла бы дать, и то зажимает. И считает свою жадность нелипкостью, то есть независимостью. Хотя независимость – это когда у вас нет щипцов по отношению к другому. При настоящей независимости в отношениях всегда бывает и щедрость тоже. А она жадная, но с щипцами и кислыми щами. Хуже не придумать)

Тянуть позорно, мотивировать не умею, в итоге молча отмораживалась.

(Рапаны считают, что мотивировать – это тоже щипцевать, но так скрыто, чтобы не тянуть явно. Не понимают, что мотивировать – это просто растить свою СЗ, а это происходит, когда человеку с вами приятно и когда вы ничего из него не тянете)

«Да этому задроту вообще повезло, что такая красавица к нему снизошла, а он даже куртку не предложил/за мороженое не заплатил/цветы не подарил! Да пошло оно всё, пора рвать отношения!» – думало Сокровище, гордо топая к себе в общагу в два часа ночи. А через три дня обратно к нему в общагу, больше-то не к кому. Нет ничего более постоянного, чем временное.

(Вот ее выходы за границы красного поля. Она в гневе, что ей дают мало, ей кажется, что ее права больше. Но уйти она не может и, обдумав все, рефлексирует, что значимость парня больше, чем ей показалось, и возвращается через маленькую дверь. Даже если она не озвучивает недовольство, кислые щи – это тоже щипцы, которые снижают ее СЗ и делают ее КП еще меньше. Вместо роста ее КП в отношениях сокращается)

Закономерно, ситуация становится хуже. Идём в кино компанией – ведёт себя так, будто между нами ничего нет. «Выбирай, какой чай будешь. Ну неет, только не этот! Ладно, один раз дам». Что за пиздец?! И да, я на это промолчала и осталась, только потом накрыло. Подцепила простуду, разболелась, не видимся. «Как ты? Я скучаю». Позаботиться и предложить помощь – не, не слышали. Пиздец обидно, не хочу его видеть, не хочу продолжать жрать говно.

(Злится и бесится на снижающуюся СЗ, но продолжает выходить за границы КП, не в силах ни расстаться, ни хлеборезку закрыть, ни даже быть милой на прощанье. Быть милой на прощанье – это очень важный момент, который позволяет вам начать другие отношения с форой. Кто понимает, как это работает?)

Я научилась снимать корону, но с локусом и самоуважением до сих пор большие проблемы. Понимаю, что должна закончить эти отношения, но не понимаю, как сделать это экологично. «Нет, я больше не приду. Тебе на меня похуй, поэтому пошёл ты нахуй, я разочарована в тебе и в этих отношениях и хочу всё закончить» – то, что сказать хочется, но нельзя. По схеме ухода из минуса/дефолта «прости, люблю, но не могу продолжать, потому что я такая зависимая/хочу больше, чем ты можешь дать»? Да какое нахрен «люблю», если ко мне плохо относятся, наоборот, ничего мне от него не надо, надо независимость показать.

(Она сравнила щипцы со скалкой на прощанье и двойные щипцы. Но как настоящая Ученица сделала вид, что второй вариант – это из моего блога. То есть и по отношению ко мне она косячит и вызывает раздражение. И так она делает со всеми)

Спеть арию жука «мне нужен перерыв, нестабильная ситуация с работой, неуверенность в будущем, мне нужно побыть одной и порешать свои проблемы» и заняться плотнее спортом и изучением языка? Тогда ответственность за расставание будет на мне, что приведёт к сожалениям и приползанию обратно.

(Спеть арию жука может только плюс, которому хочется жалко влюбленного минуса. А она может спеть арию такую только в большой короне, поэтому и прибежит назад. Если бы понимала, что это не ария в ее случае, а попытка хоть немного сохранить лицо, не прибежала бы)

Дождаться повода для пики и резко уйти? Этих поводов, кажется, было уже дохрена, а я слишком слабая, чтобы удержать пику и слишком слепая, чтобы вовремя среагировать.

(Потому что пика может быть только в красном поле, а она вечно хочет кинуть скалку мимо границ и боится)

Всё осложняет общая компания по интересам (бывший оттуда же), когда расстанемся, пересечения будут неизбежны, а я очень не хочу уходить из тусовки, потеряю нужную опору в дружбе.

(Это еще его n(ОЗ), связи, которые она имеет благодаря ему, и тусовка, в которой ей выгодно быть с ним. Хотя быть там несчастной и с вечно перекошенным лицом – это плохая “опора в дружбе”)

Нужно сделать всё максимально правильно, вырастив свою фигуру, насколько это возможно, но я не понимаю, как. Очень надеюсь, что смогу извлечь пользу из разбора, если он будет.

(Ну и заявка амбициозная, тоже мимо границ. Ей нужно вырастить свою фигуру. Хотя пока она только сливает больше и больше, и ей бы остановиться для начала, не косячить и не сливаться. Какой уж там рост? И пользу она надеется извлечь. Как будто ее понимания на это хватит)

С уважением.