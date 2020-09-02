 

Немецкие ученые получили детальные кадры поверхности Солнца с помощью телескопа GREGOR

02.09.2020, 18:17, Разное

Немецким ученым удалось получить наиболее подробные кадры Солнца за весь период наблюдений. Снимки, позволяющие обнаружить даже самые незначительные особенности магнитных полей объекта, были получены при помощи самого крупного в Европе, модернизированного устройства GREGOR, сообщается в статье издания Astronomy & Astrophysics.
Все процессы, которые происходят на Солнце, воздействуют на состояние Земли, жизнь ее обитателей и технологическую инфраструктуру. Для Голубой планеты не проходят бесследно такие мощные всплески активности светила, как солнечные вспышки, зависящие от генерации мощных магнитных полей, проявляющихся в виде солнечных пятен в фотосфере. Магнитные бури также являются следствием возмущений межпланетного пространства, достигающих поверхности Земли.

Для минимизации влияния экстремальных процессов, возникающих на Солнце, на функционирование наземной техники, физическое и психическое здоровье человека, ученым важно определять зоны их появления и силу воздействия. С этой целью астрофизики применяют специальные устройства детального изучения поверхности космического тела. К таким приборам относится находящийся на Тенерифе телескоп GREGOR, позволяющий рассмотреть на звезде детали, имеющие размер до 50 км при диаметре Солнца 1,4 млн км.

По словам специалистов, представляющих Университет Альберта-Людвига (Фрайбург), с помощью новой оптики GREGOR у них появилась возможность более тщательно исследовать вспышки и пятна на Солнце, магнитные поля, а также его турбулентность и конвекцию.



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