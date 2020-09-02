Астрофизики разгадали загадку возникновения темной энергии

02.09.2020, 18:17, Разное

Астрофизики, представляющие Гавайский университет в Маноа, смогли разгадать загадку возникновения темной энергии. Это таинственное явление, ответственное за ускорение расширения Вселенной и действующее против гравитации, может происходить из-за большого количества разбросанных между галактиками объектов.

Расширение Вселенной подтверждает уменьшение светимости экстремально удаленных сверхновых, известных, как Цефеиды, и выполнение закона Хаббла. Она расширяется из сверхгорячего и сверхплотного состояния.

В 1960 году было выдвинуто первое предположение о том, что объяснением ускорения расширения Вселенной могут служить объекты, из которых состоит темная энергия – Generic Objects of Dark Energy (GEODE). Эксперты подразумевали под ними черные дыры, но имеющие внутри не обычную материю, а темную энергию.

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании The Astrophysical Journal, слой, который вращается вокруг объекта GEODE, способен определять движение тела и взаимодействие с такими же структурами. При медленном вращении внешних слоев нескольких GEODE происходит более быстрое объединение объектов, по сравнению с черными дырами. Это связано с набором массы тел, что зависит от роста Вселенной.

Одна из гипотез ученых основывается на самых “древних” звездах, сформировавшихся в тот период, когда Вселенной было всего 2% от нынешнего возраста. Старые объекты GEODE поглощали другие звезды и потоки межзвездного газа, благодаря чему они смогли получить большую скорость вращения. Последняя стала причиной возникновения между галактиками пустот. Исследователи полагают, что с помощью “компонентов” GEODE удастся узнать больше о проблеме темной энергии.