Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин на второй день работы

02.09.2020, 18:08, Новости дня

В школе №148 в Екатеринбурге ввели карантин из-за подозрения у одного из сотрудников учреждения на коронавирус, сообщили в пресс-службе департамента образования города. При этом школьников перевели на дистанционное обучение.

«С завтрашнего дня школа №148 по предписанию Роспотребнадзора будет закрыта на карантин на 14 дней. Дети переводятся на дистанционное обучение. Все работники школы будут обследованы. У одного из сотрудников подозрение [на коронавирус]», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что учебный год в школах Свердловской области начался очно.

Кроме того, преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы, это обязательное требование сохранилось для работников технических служб.

Ранее сообщалось, что учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. При этом в конце августа президент РФ Владимир Путин потребовал гибко подходить к организации обучения в условиях COVID-19.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее.