Мнение: Я дико извиняюсь, но где Юля Навальная?

02.09.2020, 17:56, Разное

Не, ну, правда, а где эта жена мужа с пониженной социальной ответственностью? Она же орала, как и ее подруга, Кира Яро Мышь – что в Омске плохая медицина? Вот, уже дети в школу пошли, Юра Дудь и Егора Жуков + Люпка Соболь вовсю делят поляну ее супружника – а где эта барышня? Почему они завалили хлебальце, разве Россия не должна знать, что просходит с ее так сказать мужем?

Вот все эти дерьмоеды меня поражают чуть больше, чем полностью. Они про Хабаровск орали больше, чем про Навального – которого увезли и …. и все.

Где скандалы, интриги, где разговоры про тупую немецкую медицину, что уже вторую же неделю – молчит, хотя в Омске докладывали каждый час. Кстати, а почему святая забугорная медицина не поставила Лешку на ноги? Ну, там же говорят – лучше, чем в России?

Твари, твари и твари. Подлые, мерзкие, меркантильные. Это я про друзей Навального и т.д.

А за Юлю Навальную стыдно. Вроде симпатичная барышня. А мужа кинула. Лешка – ты охренеешь, когда (если) проснешься – сколько вокруг тебя таких… как ты. Плюс, разумеется, Ефремов. Но смешно.

p.s. Кстати, люто интересно, что чувствует человек, когда подавляющее число населения считает тебя и твоего мужа дерьмом? Юль, напишите книгу, вам-то еще жить, дочь в США учится, опять же.