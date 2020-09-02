Ученые рассказали о нестандартной работе мозга во время оргазма

02.09.2020, 17:53, Разное

Учёные из разных учреждений провели масштабное исследование и рассказали о нестандартной работе мозга во время оргазма. При кульминации сексуального удовлетворения работают все области, а в процессе возбуждения участвует практически весь организм.

Эксперты из Ратгерского университета первым делом развеяли миф о том, что во время оргазма некоторые участки мозга отключаются. Они провели масштабное исследование, которое дало поразительные результаты. Оказалось, что по достижению кульминационной части сексуального удовлетворения работают все области без исключения. Такое же состояние наблюдается при болевом шоке или эпилептическом припадке. Несмотря на это, Адам Сафрон из Северо-Западного университета предположил, что такая активность схожа и с состоянием транса. Дело в ритмичном нарастании возбуждения, и мозг, следуя этим ритмам, постепенно отключает сознание, акцентируя внимание именно на сексуальном удовлетворении.

Исследователи из США, под руководством Барри Комисарука, отличились изучением сексуального возбуждения у женщин с параличом нижней части тела. Считалось, что при нарушении работы спинного мозга получить удовольствие невозможно, но все пять добровольцев продемонстрировали ошибочность таких утверждений. При этом, во время стимуляции, мозг подавлял болевые ощущения, а трое из пяти женщин достигли оргазма. Такие результаты позволили экспертам пересмотреть свои представления о возбуждении, и они задались целью помочь людям с половой дисфункцией.