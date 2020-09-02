 

Борисова рассказала об обидевшем ее поступке Ефремова

02.09.2020, 17:53, Разное

Известная российская ведущая Дана Борисова пояснила о поступке актера Михаила Ефремова, который сильно ее обидел. Блондинка начала испытывать к нему «страшную неприязнь» после того, как народный артист не признал вину в деле о смертельной аварии.
Дана Борисова следит за судебным процессом, где на кресле обвиняемого находится Михаил Ефремов. Сначала ведущая сочувствовала артисту, уважала его, когда тот записал и опубликовал видео с раскаянием и принес извинения семье погибшего курьера. Однако спустя время адвокат Эльман Пашаев посоветовал подзащитному не признавать свою вину. После этого Борисова начала чувствовать глобальную неприязнь к актеру.

В интервью «Комсомольской правде» она рассказала, что когда-то участвовала в съемках передачи с актером. Ефремов поставил условие, чтобы интервью записывалось в винном ресторане, который находится рядом с его домом. По словам Борисовой, в процессе съемок актер пил красное вино, а после их завершения отправился в другие заведения.



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