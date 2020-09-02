ТНТ объявил старт кастинга девушек в новый сезон шоу «Холостяк» и предупредил о мошенниках

02.09.2020, 17:53, Разное

ТНТ снимет новый сезон «Холостяка», на телеканале уже объявлен старт кастинга участниц шоу. Кто станет главным героем, за сердце которого будут состязаться девушки, пока не известно, но на официальном сайте есть предупреждение о мошенниках.

Как известно, девушки со всех уголков РФ в рамках программы пытаются привлечь внимание красивого, успешного и в то же время неженатого мужчины. На российском телевидении шоу выходило уже семь сезонов, его главными героями уже успели стать такие популярные личности, как Егор Крид, Алексей Воробьев, Тимур Батрутдинов, Антон Криворотов, Евгений Левченко, Илья Глинников и Максим Чернявский. Впервые передача собрала перед телеэкранами российских зрителей в 2013 году.

Программа отметилась также каждый раз непредсказуемым финалом. Например, в случае с Батрутдиновым, он позже признался, что притворялся влюбленным в свою телеизбранницу. В то же время Егору Криду наоборот, не удалось скрывать свои чувства. Передача является адаптацией американского шоу «The Bachelor», сейчас подобная программа выходит в 8 странах мира. Претендента на руку и сердце главного холостяка страны могут присылать фотографии в своих лучших ракурсах, можно также отправлять организаторам видеозаписи.

Принять участие в шоу может любая незамужняя девушка, достигшая совершеннолетия и имеющая гражданство Российской Федерации. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте телеканала. Причем, как пишет издание «Телепрограмма», ТНТ призывает ни в коем случае не делать это на сторонних ресурсах, чтобы не попасть на удочку к мошенникам.