В словах Лукашенко увидели намек на скорое присоединение Белоруссии к России

02.09.2020, 17:23, Разное

Объединение России и Белоруссии обсуждают не первый год. Поговаривали, что Владимир Путин обещал Александру Лукашенко пост спикера парламента Союзного государства. Батька не согласился. Он неоднократно повторял, что независимость и суверенитет республики являются для него главной ценностью.

Похоже, идущие на протяжении месяца протесты против переизбрания Лукашенко охладили пыл белорусского лидера. В ходе визита в Барановичи 1 сентября глава государства сделал любопытное заявление, которое многие истолковали как готовность Минска к более тесной интеграции с Москвой.

Лукашенко заявил собравшимся об опасности протестов и пообещал сохранить тесный союз с Россией. “Это Отечество от Бреста до Владивостока”, – сказал белорусский лидер.

В словах Батьки некоторые эксперты увидели намек на дальнейшую интеграцию с Россией, от чего Александр Лукашенко последние пару лет всячески открещивался. Блогер Анатолий Несмиян предположил, что в скором времени белорусский лидер объявит об объединении с восточным соседом.

“Либо через торжественное подписание документа о полном и окончательном создании Союзного государства, либо через референдум о вхождении Белоруссии в состав России”, – написал политический обозреватель в своем телеграм-канале.

На этот шаг Лукашенко идет не от хорошей жизни, считает блогер. В политическом смысле белорусский лидер – банкрот, поэтому выбора у него нет, уверен Несмиян.

Ситуацию в Белоруссии он считает патовой. У Лукашенко нет возможности усилить давление на оппонентов, а оппозиция не собирается брать власть силой. Поэтому белорусскому лидеру нужно перехватывать инициативу и искать нестандартные ходы, пояснил блогер.

Но как “Батькину интеграцию” воспримет белорусское общество, большая часть которого настроена против Лукашенко, задается вопросом эксперт. “Что самое интересное – после этого все протесты станут уже не его головной болью”, – заметил Несмиян.

Ситуацию в республике Александр Лукашенко будет обсуждать 10 сентября в Москве с Владимиром Путиным. Это будет первая встреча двух лидеров после президентских выборов и начала протестов в Белоруссии. Кремль сформировал резерв правоохранителей для республики и предостерег Запад от вмешательства.