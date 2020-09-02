Будущий флагман OnePlus 8T сможет записывать видео в разрешении 8K

02.09.2020, 17:17, Разное

Будущий китайский флагман OnePlus 8T сможет записывать видео в максимально доступном разрешении 8K. Информацию получили программисты при изучении файлов бета-версии операционной системы OxygenOS 11.

В файлах системы были обнаружены некоторые подробности камеры телефона от OnePlus, который пока только готовится к официальной презентации. Эксперты уверены, что речь идёт именно о модели 8T, так как ей предсказывают матрицу с 64 Мп. Среди доступных разрешений для записи видео значились как стандартные размеры, так и современные 4K и даже 8K. Таким образом, будущий флагман OnePus 8T станет первым телефоном корпорации с такой возможностью.

Точных технических характеристик, а также названия готовящегося к выходу смартфона OnePlus, пока нет. В Сети имеется предварительное изображение, которое подтверждает информацию инсайдеров о наличии безрамочного дисплея с единственным вырезом для фронтальной камеры.