Российские артисты шокированы внезапной смертью актера Бориса Клюева

02.09.2020, 17:17, Разное

Вчера на 77 году скончался народный артист Борис Клюев. Многие коллеги российского актера были шокированы его внезапной смертью, для многих он был творческим «отцом».

Смерть Бориса Клюева наступила 1 сентября Москве, после продолжительной болезни. Как сообщали ранее СМИ, ведущий артист Малого театра долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Соболезнования родным усопшего сейчас активно появляются в соцсетях, все коллеги стремятся поддержать семью Клюева. По выражению многих артистов, без Бориса Владимировича они «осиротели», так, Юлия Куварзина, чья публикация об уходе Клюева появилась одной из первых в Сети, отметила, что всегда будет помнить Народного артиста. Александр Олешко вспомнил о том, как в одной из ролей Клюев играл роль его дедушки, назвав старшего коллегу “замечательным”.

За всю свою долгую творческую жизнь, а только в Малом Театре Борис Клюев играл с 1969 года, он сыграл в более чем 130 фильмах и сериалах, а также в 70 спектаклях, во многих из них исполнив главные роли. Среди его работ – сериалы «Воронины» и «Улицы разбитых фонарей», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «ТАСС уполномочен заявить», ставшие всенародно любимыми. Между тем в школьные годы он вовсе не был лучшим учеником и, по его признанию, даже оставался на второй год.

Наиболее известным отечественному зрителю артист стал после картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Где он колоритно воплотил образ графа Рошфора. Между тем, в одной из сцен, случайно выхватив шпагу из ножен, Клюев ранил Михаила Боярского. Орудие было не бутафорским и экранный Рошфор пронзил лезвием небо исполнителю роли Д’Артаньяна. При этом, вспоминал Клюев, он также был ранен на съемках, когда уже Боярский шпагой ненароком выбил ему зуб.

Похоронят актера, скорее всего, на Троекуровском кладбище, о дате и месте прощания с артистом, как пишет «Политэксперт», будет объявлено позже.