 

Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу “Танцы со звездами”

02.09.2020, 16:55, Новости дня

Судья шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1” Влад Яма в интервью “Фактам” назвал троих участников шоу, которые кажутся ему самыми слабыми.

По словам Ямы, таковыми являются певица alyona alyona, ведущий Дмитрий Танкович и лидер группы “Беz обмежень” Сергей Танчинец. 

“Хотя при этом они все настолько душевные и милые, что, боюсь, язык не повернется общаться с ними в резком тоне”, – признался Яма. 

Он отметил, что средний уровень подготовки участников шоу достаточно высокий, назвав также имена троих самых сильных, по его мнению, участников проекта – в их числе оказались экс-участницы “ВИА Гры” Санта Димопулос и Надежда Мейхер, а также актер Тарас Цимбалюк.

Премьера нового сезона “Танцев со звездами” состоялась 30 августа. Участниками шоу заявлены 14 пар, среди которых певец Олег Винник, экс-солистки группы “ВИА Гра” Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта “НеАнгелы” Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы “Время и Стекло” Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы “БеZ обмежень” Сергей Танчинец, “холостяк” Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут. 

Однако из-за COVID-19 участие в премьерном показе не принимала актриса Дарья Петрожицкая. Заразившаяся коронавирусом Фреймут демонстрировала танец в паре со своим партнером дистанционно. 

Выступления участников оценивают удить выступления прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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