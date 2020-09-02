«Главкосмос» предлагает космическим туристам провести на МКС до 30 дней

02.09.2020, 16:53, Разное

«Главкосмос» предлагает всем космическим туристам расширенную программу с возможностью провести на МКС до 30 дней. Об этом рассказал генеральный директор агентства Дмитрий Лоскутов во время онлайн-форума Global Satellite Space Show.

В настоящее время всем космическим туристам предлагается посещение МКС, но время пребывания строго ограничено и не превышает 10 дней. Теперь же есть возможность увеличить его до месяца. При этом путешественник сохраняет за собой возможность дополнительно заказать выход в открытый космос, квалифицированную помощь в разработке и осуществлении своей собственной научной программы, а также возможность после посадки купить аппарат «Союз», который вернёт туристов на Землю.

Несмотря на довольно внушительный список возможностей, точная стоимость таких полётов для желающих не разглашается. Подобное времяпровождение подойдёт далеко не каждому, так как в период с 2001 по 2009 год цена за один полёт составляла от 20 до 50 млн долларов в зависимости от выбранного списка предоставляемых услуг.