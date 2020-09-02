Подруга раскрыла причину смерти актрисы Ирины Печерниковой

02.09.2020, 16:53, Разное

О кончине Ирины Печерниковой стало известно вечером 1 сентября. Сегодня же подруга актрисы раскрыла причину смерти звезды.

На протяжении длительного периода та лечилась от онкологического заболевания, но не рак стал причиной смерти артистки. Она умерла скоропостижно после перенесённого инфаркта. Произошло это в её доме, располагающемся под Ростовом Великим. В этот момент рядом с ней была подруга, которая и пояснила об утрате. По её словам, ничего не предвещало такого поворота событий. Вечером они вместе сели за стол, чтобы поужинать, и в этот момент у Ирины Печерниковой случилась острая коронарная недостаточность. Она скончалась ещё до приезда медиков, которые и рассказали об инфаркте. Подруга отметила, знаменитость никогда не жаловалась на сердце.

Умерев 1 сентября, Ирина Печерникова лишь дня не дожила до своего 75-летия. Уже известно, её похоронят на Ваганьковском кладбище. Прославилась она благодаря роли в фильме “Доживём до понедельника”, вышедшему на экраны в 1968 году, но актёрскую деятельность она не прекращала до самого недавнего времени. Уже после смерти звезды состоится премьера ленты “Земля Эльзы”, в котором её партнёром стал Вениамин Смехов. Жюри фестиваля “Читка” присудило картине диплом “За самый пронзительный актерский дуэт”.