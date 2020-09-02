Посла РФ вызовут в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

02.09.2020, 16:48, Новости дня

Германский МИД намерен вызвать российского посла в Берлине в свете новых данных о произошедшем с блогером Алексеем Навальным, сообщили в правительстве ФРГ.

Военные токсикологи установили, что блогера якобы «отравили веществом из группы «Новичок», цитирует сообщение кабмина Германии ТАСС.

В правительстве ФРГ призвали Россию прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным. Берлин намерен проинформировать Евросоюз и НАТО о выявленных обстоятельствах по поводу происшествия с блогером.

Действия Германии и партнеров в свете этой информации об отравлении Навального будут зависеть от реакции Москвы, подчеркнули в немецком правительстве.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что российские криминалисты не нашли в организме блогера следов отравляющих веществ.

«По результатам нескольких проведенных экспертиз в рамках доследственной проверки никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено», – сказал собеседник. По его словам, основной диагноз Навального – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не информировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у РФ нет таких данных.

В среду минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В среду правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.