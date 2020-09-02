Елена Яковлева: «После выхода «Интердевочки» я отказывалась играть путан»

02.09.2020, 16:24, Разное

Несмотря на то, что Елена Яковлева всегда была востребованной актрисой, в 90-е ей пришлось пережить кризис в профессии. Это было из-за того, что артистка после выхода фильма «Интердевочка» отказывалась от подобных ролей.

По словам Елены Яковлевой, перевоплотиться в путану она решилась только потому, что сотрудничала с режиссером Петром Тодоровским. На эту роль было пять претенденток, среди которых известная телесваха Лариса Гузеева. Однако предпочтение отдали Елене Яковлевой, которая после съемок в «Интердевочке» получила любовь зрителей и признание кинокритиков. В программе «Кино в деталях» актриса призналась, что ей предлагали «подобную муру», но ей было легко отказываться от сценариев и искать другой материал. Если «внутри ничего не екало», то знаменитость не соглашалась. Она всегда обращала внимание не только на материал, но и на партнеров и режиссеров.

Елена Яковлева не хотела быть заложницей образа «Интердевочки», но затмить эту роль ей удалось только после сериала «Каменская». При этом, она дважды отказывалась перевоплощаться в майора милиции, но, когда позвонили третий раз, решила, что «надо хватать». В последнее время актриса все чаще играла фантастических персонажей, а именно Бабу-Ягу и мать борца с НЛО.