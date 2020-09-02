 

Елена Яковлева: «После выхода «Интердевочки» я отказывалась играть путан»

02.09.2020, 16:24, Разное

Несмотря на то, что Елена Яковлева всегда была востребованной актрисой, в 90-е ей пришлось пережить кризис в профессии. Это было из-за того, что артистка после выхода фильма «Интердевочка» отказывалась от подобных ролей.
По словам Елены Яковлевой, перевоплотиться в путану она решилась только потому, что сотрудничала с режиссером Петром Тодоровским. На эту роль было пять претенденток, среди которых известная телесваха Лариса Гузеева. Однако предпочтение отдали Елене Яковлевой, которая после съемок в «Интердевочке» получила любовь зрителей и признание кинокритиков. В программе «Кино в деталях» актриса призналась, что ей предлагали «подобную муру», но ей было легко отказываться от сценариев и искать другой материал. Если «внутри ничего не екало», то знаменитость не соглашалась. Она всегда обращала внимание не только на материал, но и на партнеров и режиссеров.

Елена Яковлева не хотела быть заложницей образа «Интердевочки», но затмить эту роль ей удалось только после сериала «Каменская». При этом, она дважды отказывалась перевоплощаться в майора милиции, но, когда позвонили третий раз, решила, что «надо хватать». В последнее время актриса все чаще играла фантастических персонажей, а именно Бабу-Ягу и мать борца с НЛО.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Анна Ковальчук сняла свою собаку в сериале “Тайны следствия”

18.08 / Скандалы: Крабовая война

24.07 / Официальные дистрибьюторы экспресс-тестов Lepu Medical против контрафакта

02.09 / Политолог указал на главную ошибку Лукашенко: Поверил в свою непобедимость

12.08 / Торфяные пожары, подобные тем, что бушуют в Сибири, станут более распространенными в Канаде

29.07 / Врачи рассказали, чем полезно регулярное употребление огурцов

28.07 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июля 2020 года

15.05 / Здоровье: Печень играет важную роль в развитии ожирения

10.08 / После выборов в Беларуси в Минске строят баррикады

05.07 / “Уходим на каникулы”: Марина Ким не скрывает третьей беременности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска