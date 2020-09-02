Бледанс рассказала о сюрпризе нового возлюбленного

02.09.2020, 16:24, Разное

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс пояснила о сюрпризе, который устроил для нее новый возлюбленной. Знаменитость тронула его забота и внимание.

Недавно Эвелина Бледанс отправилась работать в Сочи на один из проектов. Вместе с ней в город, чтобы подышать морским воздухом, поехал ее сын Семен. Актриса рассказала, что плотный рабочий график буквально выматывал ребенка, поэтому она нашла время, чтобы утром отдохнуть на пляже. В этот момент Бледанс хотела быстрее обнять возлюбленного и думала о том, какой ей предстоит сложный день.

Вдруг актриса получила на телефон SMS-сообщение от избранника, который спросил, почему она не купается. Тогда Бледанс не могла понять, откуда ему известна данная информация. Оказалось, что возлюбленный знаменитости нашел в своем графике два дня, чтобы прилететь в Сочи.

По словам знаменитости, именно такой заботы и поддержки она хотела бы от мужчины. Пока ведущая работала, избранник проводил время с ее сыном Семеном. В комментариях фолловеры порадовались за кумира, многие девушки начали рассказывать о сюрпризах, которые возлюбленные устраивали для них.

https://www.vokrug.tv/article/show/15990345291/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews