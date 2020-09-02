Лукашенко назвали преступником и обвинили в силовом захвате власти

02.09.2020, 16:23, Разное

Валерий Цепкало заявил, что главная цель оппозиционеров сегодня – убрать Александра Лукашенко с поста. Президент уже потерял легитимность, его поддерживают только некоторые чиновники и силовики.

По мнению экс-кандидата в президенты, референдум по поправкам в Конституцию не положит конец кризису в стране. Голоса белорусов будет вновь считать Центризбирком во главе Лидией Ермошиной.

Валерий Цепкало назвал Светлану Тихановскую “законно избранным президентом”. “Александр Лукашенко – преступник, который осуществил силовой захват власти”, – подчеркнул оппозиционер на своей странице в “Фейсбук”.

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Победу одержал действующий лидер. За Александра Лукашенко отдали голоса более 80% жителей страны. Его оппонент

Светлана Тихановская получила 10% поддержки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Сразу после оглашения итогов голосования белорусское руководство обвинили во лжи. Выборы назвали нечестными и несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, несколько предприятий объявили забастовки.

Акции протеста в некоторых городах жестоко подавлялись силовиками. После этого страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ввели санкции против Александра Лукашенко и 30 белорусов, причастных к насилию над протестующими.