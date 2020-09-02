Платная скорая помощь: тот же смысл, но за деньги?

02.09.2020, 16:20, Разное



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“Скорая” была и остается бесплатной. Какую бы бурю ни поднимали предложения об ограничении вызовов 03, Минздрав до сих пор не поддержал эту инициативу. В 2020 году право на оказание бесплатной медицинской помощи все еще закреплено Конституцией. Впрочем, это не лишает нас возможности пользоваться услугами коммерческих стационаров и врачей по вызову.

Если обращение в негосударственные медцентры стало уже привычным, то вызов платной скорой медицинской помощи (СМП) до сих пор в диковинку. Во-первых, такая услуга есть не везде. Во-вторых, это дорогое удовольствие. Наконец, если любая “скорая” может купировать острый приступ и помочь при несчастном случае, чем же все-таки отличаются “частники” от казенной медслужбы?

“Скорая”: инструкция по применению

Вокруг “скорой” сложилось множество неверных стереотипов. Часть из них основана на неудачном опыте, другая – на непонимании, что такое. Скорую медицинскую помощь (СМП) может получить любой человек в РФ, которому необходима экстренная медицинская поддержка. Главное условие вызова – состояние, угрожающее жизни или здоровью, а наличие полиса ОМС и даже паспорта – необязательно.

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Часто платную “скорую” называют “медицинским такси”. Машина с квалифицированным медперсоналом может забрать даже неходячего больного и доставить его к месту назначения. Государственная служба 03 в некоторых случаях тоже оказывает услугу эвакуации. Это делается для тяжелых пациентов на ИВЛ, с трахеостомой или зондом. Такую перевозку можно организовать только в целях планового лечения и по согласованию с врачом лечебного учреждения. Коммерческая СМП сопроводит любого больного, если ему показана транспортировка, и отвезет его не только на лечение, но и, например, в аэропорт, стоматологию или домой.

Также у частной “скорой” не будет проблем со спуском или подъемом на этаж, даже если не работает лифт. К сожалению, обычная СПМ часто вынуждена искать подмогу у родственников, соседей и прохожих, что в экстренных ситуациях становится критичным. Платная “скорая” может госпитализировать пациента в любой частный стационар по его выбору, чего не сделает казенная медслужба. Наконец, врач коммерческой бригады может провести необходимые экспресс-тесты или взять материал для диагностики прямо на месте.

У государства по сравнению с “частниками” шире сеть подстанций. Благодаря этому, скорость прибытия бесплатной машины с большой вероятностью будет быстрее. Зато частную бригаду медиков можно оставить на дежурство любой продолжительности. Это касается не только массовых мероприятий вроде корпоратива, но и просто присутствия врачей в непосредственной близости от больного.

Нет сомнений, что такой сервис влетит в копеечку. Но мало кто знает, что скорая помощь часто входит в пакет ДМС. Если платить за “скорую” из своего кармана может себе позволить далеко не каждый, то добровольное медицинское страхование есть у многих. Стоит уточнить, что случаи коронавирусной инфекции могут обслуживаться только по ОМС. Пандемия должна быть на контроле у государства. Зато при других экстренных ситуациях по ДМС можно госпитализироваться в любую профильную больницу, с которой у компании заключен договор.

Пример описания услуг СМП из договора ДМС