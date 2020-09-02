 

Поклонники восхитились фигурой 54-летней Салтыковой в «умном» полупрозрачном купальнике

02.09.2020, 16:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Ирина Салтыкова опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена в «умном» полупрозрачном черном купальнике. Поклонники восхитились фигурой 54-летней певицы и засыпали ее приятными комплиментами.
Ирина Салтыкова написала, что она уже подготовилась к «бабьему лету» и теперь ждет по-настоящему теплых деньков, чтобы испробовать свой новый «умный» купальник. Оказывается, в полупрозрачном наряде тело загорает равномерно, а на коже не остается белых следов. Кроме этого, купальник у артистки очень быстро сохнет, обладает эффектом солнцезащитного крема и дает небольшую утяжку фигуры. Знаменитость в восторге от своего приобретения, а подписчики поблагодарили ее за рекомендации. Фолловеры отметили, что у Ирины Салтыковой шикарное тело, а выглядит она моложе своих лет.

По словам певицы, главный ее секрет – правильный внутренний настрой. Она считает, что чрезмерный уход за кожей может даже навредить. Также знаменитость не видит эффекта от массажей и различных масок. Ирина Салтыкова, несмотря на безупречную фигуру, спортзал не посещает.



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