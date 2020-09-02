Учёные обнаружили необычный симптом коронавируса у детей

02.09.2020, 16:17, Разное

Учёные Королевского университета в Белфасте, Северная Ирландия, обнаружили необычный симптом нового коронавируса у детей. Им оказалось расстройство пищеварительного тракта.

Несколько месяцев назад стартовало исследование под названием «Распространённость инфекции SARS-Cov-2 среди здоровых детей». Его участниками стали более тысячи детей из Северной Ирландии, Шотландии, Англии и Уэльса. Они сделали тест на антитела, после чего сдали анализы ещё дважды: через 2 и 6 месяцев. Оказалось, что половина детей не имела таких респираторных симптомов заражения коронавирусом и развивающегося инфекционного процесса, как кашель или потеря обоняния. Однако проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, нарушение стула и рвота, в этот период у них обнаруживались достаточно часто.

Более того, специалисты пришли к выводу, что организм детей, заболевание которых не имело никаких симптомов, производит антитела настолько же интенсивно, как это происходит при наличии явных показателей заражения. Исходя из этого, сейчас необходимо приступить к уточнению критериев прохождения тестирования детьми. К тому же, следует добавить в список распространённых симптомов и признаки нарушения работы пищеварительной системы.