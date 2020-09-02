 

“По прическе есть вопросы”: Ольга Бузова показала школьное фото

02.09.2020, 16:17, Разное

Ведущая и певица Ольга Бузова показала архивное школьное фото. В комментарии к публикации знаменитость ответила, что по прическе есть определенные вопросы: ее волосы были собраны наверху с помощью разноцветных резинок.
На опубликованном снимке Ольга Бузова сидит за партой. Ее выражение лица в тот момент было очень серьезным. В то же время звезда проекта «Дом-2» уверена, что уже тогда задавала тренды. Многие, глядя на наряд Бузовой, отметили, что у них был такой же. В целом публикация понравилась фолловерам знаменитости.

К слову, школу Ольга Бузова закончила с медалью. Она решила продолжить обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. Диплом Бузова получала, будучи известной по скандальному шоу «Дом-2».



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