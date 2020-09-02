 

Трамп заявил, что протесты в США финансируются «глупыми богачами»

02.09.2020, 16:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что, по его мнению, демонстрации у Белого дома в последний вечер работы съезда Республиканской партии на прошлой неделе, были проплачены «некоторым очень глупыми богачами».

Сотни демонстрантов собрались у Белого дома 27 августа во время выступления Трампа, требуя положить конец расизму и жестокости полиции. Демонстранты пытались перекричать Трампа, когда он выступал, принимая номинацию от Республиканской партии.

Президент предположил, что левому активизму содействуют «люди, о которых вы никогда не слышали, люди, которые находятся в темной тени».

«Деньги поступают от некоторых очень глупых богачей, которые не понимают, что если их дело победит, чего никогда не будет, их бросят на съедение волкам, как вы раньше никогда не видели», – сказал он.

Трамп не стал вдаваться в детали.

Президент также подверг критике корпорации, поддержавшие движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), заявив, что они пошли «по самому легкому пути», который «очень опасен».

«Black Lives Matter – это марксистская организация», – сказал президент.



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