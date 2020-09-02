Джиган рассказал, как наладил отношения с Самойловой и предотвратил развод

02.09.2020, 16:06, Разное

В начале 2020 года Джиган и его супруга Оксана Самойлова пережили не самый простой период в своей жизни. Рэпер рассказал, как ему удалось наладить отношения с женой, подарившей ему четверых детей, и предотвратить развод.

После того, как на свет появился сын, Джиган слишком увлекся тем, что праздновал пополнение в семье. В результате артист на пару недель угодил на реабилитацию в наркоклинику. Вместе с этим, Оксана Самойлова, которая еще не оправилась после родов, узнала о его регулярных изменах. Она подала на развод, но позже передумала, так как решила дать отцу своих детей второй шанс.

Недавно пара со своими наследниками отправилась на отдых в Турцию. Многие поклонники раскритиковали жену Джигана за то, что простила его. Оксане Самойловой пришлось объясниться со своими фолловерами. По словам рэпера, они уже помирились, но он «хорошо замаливал грехи». Главное, как признался артист, любить свою супругу. Однако очевидцы, которые видели многодетную семью в самолете, утверждают, что Самойлова вела себя отстранено и практически не общалась с Джиганом.