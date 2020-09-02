Артур Смольянинов: «Чтобы кормить семью, надо опускаться с небес на землю»

02.09.2020, 16:06, Разное

Артур Смольянинов стал известным после выхода на экраны боевика «9 рота», режиссером которого является Федор Бондарчук. Однако последующие его персонажи не смогли затмить этот успех, но ради семьи актер готов «опускаться с небес на землю».

Исполнитель роли сержанта Лютого получил всенародное признание и престижные премии. 36-летний артист признался, что он довольно востребован у режиссеров, но не пренебрегает предложениями сыграть и второстепенные роли. В программе «Кино в деталях» Артур Смольянинов признался, что ему надо кормить семью, поэтому он уже не будет, как в 20 лет, опираться на самоощущение роли. Если у него есть выбор, то он его делает, а если нет – идет работать. Себя артист успокаивает тем, что должен это делать ради двоих сыновей, которых ему подарила Дарья Мельникова – звезда «Папиных дочек». Поэтому, он не пренебрегает эпизодическими ролями, так как несет ответственность за семью.

Артур Смольянинов убежден, что на успех артистов могут влиять факторы, которые от них не зависят. Он привел в пример возникновение Вселенной, когда перемещение молекул могло бы привести к совсем другому результату. Поэтому он не размышляет по поводу того, повторится ли в его карьере такой фильм, как «9 рота». Актер утверждает, что не переживает из-за того, есть ли в его жизни знаковые роли или нет. Он считает, что ему повезло, так как с отрочества получается заниматься любимым делом, которое приносит удовольствие. У него не было цели строить актерскую карьеру, но была необходимость преодолеть себя. Поэтому супруг Дарьи Мельниковой оценивает свою жизнь и работу с точки зрения, нравится ли ему сам процесс.