Названо эффективное средство против рака груди

02.09.2020, 16:06, Разное

Ученые из Института медицинских исследований Гарри Перкинса выяснили, что яд медоносных пчел способен спасти от рака груди, убивая зараженные клетки. Он оказывает минимальное воздействие на здоровые элементы организма. За счет свойств яда блокируется развитие новообразований.

Пчелиный яд способен убить агрессивные и трудноизлечимые раковые клетки, находящиеся в молочных железах. В ходе проведения исследования специалисты наблюдали за тем, как в течение часа вещество уничтожило все зараженные объекты. Пчелы усыплялись посредством углекислого газа, а потом из них извлекался яд. Затем исследователи вводили в клетках лабораторных мышей главный его компонент, который называется мелиттин.

Ученые считают свое открытие очень значимым. Мелиттин в плазматической мембране образует отверстия, поэтому раковые клетка умирает. Кроме того, данное вещество препятствует образованию метастазов.