Беременные с коронавирусом реже проявляют симптомы

02.09.2020, 16:05, Разное

У беременных женщин с диагностированным коронавирусом редко наблюдаются симптомы заболевания. В то же время фиксируется повышенный риск попадания таких пациенток в реанимационное отделение.

Ученые провели метаанализ 77 различных исследований, который позволил отследить специфику развития коронавируса у беременных женщин. У них на 50% реже фиксируется ярко выраженная симптоматика болезни по сравнению с теми, кто не находится «в положении». По словам специалистов, у беременных существенно повышен риск того, что заболевание будет переноситься в тяжелой форме.

Если признаки COVID-19 все-таки проявляются, то на 62% увеличиваются вероятность того, что будущая мама окажется в реанимации. Пациентки, которые были задействованы в научной работе, и так попали в больницу. Однако нельзя исключать, что у них присутствовали иные проблемы со здоровьем.

Коронавирус способен приводить преждевременным родам, не исключается, что младенцы тоже могут попасть в реанимацию после появления на свет.