 

Депутат Госдумы разъяснил, кому из пенсионеров положена дополнительная выплата

02.09.2020, 16:05, Разное

Пенсионеры РФ вскоре смогут получить существенную надбавку к размеру получаемой пенсии. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов объяснил, кому положена подобная дополнительная выплата.
Ежемесячно пожилые россияне, достигшие пенсионного возраста, смогут претендовать на большую сумму, чем они получают сейчас. Причем для этого, по словам депутата, не нужно будет подавать какие-либо документы. Все средства начислят автоматически, без личного участия пенсионера.

Нилов на данный момент возглавляет в Думе комитет по труду и соцполитике. С его слов, каждый месяц определенной категории граждан Российской Федерации будет начисляться 5,6 тысячи рублей. Доплаты положены лицам, достигнувшим 80-летнего возраста, их государство поддержит в первую очередь. Далее народные избранники намерены пересмотреть возрастной ценз для начисления подобных доплат. Претендовать на них смогут лица на пять лет раньше, уже с 75 лет. При этом сведений о том, изменится ли порядок оформления пособий за пожилыми, нет. Сейчас государство считает стаж и платит помощь людям, ухаживающим за нетрудоспособными лицами старше 80 лет.

Также увеличится размер такого пособия, вместо 1,2 тысячи за месяц, пособие достигнет уровня 10 тысяч в месяц. Возможно, в будущем изменится и определение категории граждан, по уходу за которыми назначается такая выплата, и средства будут положены также по уходу за 75-летними, пишет «Политэксперт».



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