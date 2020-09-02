Эксперт рассказал о неожиданной опасности от включенного Bluetooth

02.09.2020, 16:05, Разное

Эксперт сферы мобильных технологий и IT пояснил о мерах предосторожности в использовании новейших способов коммуникаций. Оказалось, что постоянно включенный модуль Bluetooth представляет неожиданную опасность.

Сотрудник Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев назвал неочевидные риски от использования функции беспроводной связи. Как оказалось, работающая в постоянном режиме данная опция может быть использована мошенниками. В первую очередь стоит помнить, что посредством различных модулей связи к смартфону может подключиться не только владелец.

Доступ к девайсу может быть перехвачен также злоумышленниками, которые воспользуются им в личных интересах. После того, как хакеры взломают Bluetooth, им будет просто получить доступ к разного рода контенту владельца. Причем это могут быть как личные фото и видео, так и электронная почта и даже банковские реквизиты. Также мошенники могут использовать и сам смартфон, выдавая себя за владельца. Техника взломщиков похожа на работу компьютерной мышки, рассказывает Тимофеев.

Кроме того, нельзя забывать и о менее опасном последствии постоянной работы соответствующего модуля. Это приведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи. Для того, чтобы избежать всех нежелательных последствий и не стать жертвой аферистов, как сообщают «Национальные новости», следует отключать функцию беспроводного доступа и активировать ее только при необходимости.