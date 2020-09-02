Поклонники Эда Ширана разгадали тайну имени его первенца

02.09.2020, 16:05, Разное

Вчера музыкант Эд Ширан сообщил своим подписчикам радостную новость: у него и его молодой супруги Черри Сиборн, родилась девочка. Малышку решили назвать пространным и необычным именем — Лира Антарктида Сибборн Шира.

Мы по уши в нее влюблены. И мама, и ребенок чувствуют себя потрясающие, мы на седьмом небе от счастья. Мы надеемся, что вы сможете уважать нашу частную жизнь в это особенное время. Желаю вам любви – и обязательно увидимся, когда придет время, Эд.

— Написал музыкант в Instagram — и, что называется, “покинул чат”.

Фото из Instagram Эда ШиранаНо интернет в этот момент не стоял на месте, а поклонники творчества Ширана — не сидели без дела. За каких-то 24 часа они сумели разгадать секрет как минимум двух имен, которыми музыкант назвал свою дочку. Например, понять, откуда взялось загадочное “Антарктида”, оказалось для них легче легкого. Пользователи нашли снимок Эда с аккаунта одежды Not Just Clothing, на котором актер запечатлен путешествующим по Антарктиде. Трип в страну льда музыкант совершил в декабре 2019 года — то есть, как раз за 9 месяцев до повеления на свет малышки Лиры, и Черри составила ему компанию. Теперь поклонники пары уверены, что именно тогда и была зачата их дочка.

Эд Ширан во время путешествия по Антарктиде

Найти источник происхождения имени “Лира” оказалось также довольно просто: оказывается, еще в 2015 году Эд Тиран признавался в Twitter в своей любви к книжной трилогии Филипа Пулмана “Темные начала”. Главную героиню этой фэнтези-саги — храбрую девочку, отправляющуюся на поиски своего дяди, — зовут Лира Белаква. Не так давно эту книгу экранизировали для телеканала HBO, и Лиру в получившемся сериале сыграла актриса Дафни Кин. Вполне возможно, что, будучи поклонником этого произведения, Эд Тиран постарается и сам появиться в кадре “Темных начал” (пока что у сериала планируется как минимум три сезона). Напоминаем, что на площадке другого своего любимого проекта — сериала “Игра престолов”, он как раз появлялся. К слову, среди персонажей этой фэнтези-саги Джорджа Мартина также можно найти немало имен для вдохновения. Возможно, к ним Ширан обратится в следующий раз, если они с Черри решат порадовать маленькую Лиру сестренкой или братиком.

Актриса Дафни Кин в роли Лиры Белаквы в сериале “Темные начала”

Новость о том, что 27-летняя Черри находится на последних сроках беременности, появилась в августе. Тогда западные инсайдеры сообщили, что пара смогла сохранить это в тайне, в том числе, из-за самоизоляции в период пандемии коронавируса:

Эд и Черри невероятно счастливы и очень взволнованы, но стараются не привлекать к себе внимание. Локдаун сыграл им на руку и позволил скрыть эту новость от посторонних, но день икс приближается, поэтому они начали рассказывать об этом друзьям и семье. Сейчас у них дома ведутся последние приготовления, ведь малыш должен появиться на свет уже этим летом в Великобритании.

Напомним, Эд и Черри тайно обручились незадолго до Рождества два года назад, но известно об этом стало только в конце февраля. Свадьба пары прошла в графстве Суффолк, и на ней присутствовали только близкие друзья и родственники – всего на свадьбе было около 40 человек. Знаменитостей Эд и Черри не приглашали, видимо, поэтому информация о свадьбе до сих пор оставалась тайной. Супруги знакомы со школьной скамьи – оба учились в средней школе имени Томаса Миллса во Фрамлингеме в одном классе. Однако встречаться они начали лишь в 2015 году и первое время предпочитали держать свои отношения в секрете. Общественности об их союзе стало известно во время празднования дня рождения Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой.

Эд Ширан и Черри Сиборн