Названы самые ожидаемые гаджеты осени у россиян

02.09.2020, 15:50, Разное

Осенью 2020 года россияне больше всего ждут появления на рынке смартфонов, игровых приставок и умных часов. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди трех тысяч пользователей, который был проведен в конце лета.

39% россиян ждут выхода смартфонов, 18% – приставок, 14% – умных часов, 10% – ноутбуков, 10% – беспроводных наушников. Больше половины участников исследования заявили о планах обновить технику. 52% из них намерены купить смартфон, 20% – умные часы, 18% – приставку для игр, 16% – телевизор.

Что касается смартфонов, то наиболее ожидаемыми являются новые iPhone. 29% опрошенных заявили, что намерены приобрести продукцию купертиновцев, 19% желают купить гаджеты от Xiaomi, а 18% – Samsung Galaxy. Те, кто хочет приобрести смартфон, в предыдущий раз делал это год или же менее года тому назад.

Если говорить о ноутбуках, то наиболее ожидаемыми являются новинки Asus. Также россияне готовы рассмотреть варианты среди товаров Xiaomi, Lenovo, Huawei/Honor и Apple Macbook. Что касается бюджета, то он варьируется в среднем от 30 до 60 тысяч рублей. 20% опрошенных готовы максимум заплатить 90 тысяч рублей.

Среди новых телевизоров больше всего граждан РФ интересует продукция компании Samsung. На втором месте по востребованности находится бренд LG, а замыкает тройку лидеров Xiaomi. 39% опрошенных готовы потратить на новинку от 30 до 60 рублей, 26% – более 60 тысяч рублей.