 

Названы самые ожидаемые гаджеты осени у россиян

02.09.2020, 15:50, Разное

Осенью 2020 года россияне больше всего ждут появления на рынке смартфонов, игровых приставок и умных часов. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди трех тысяч пользователей, который был проведен в конце лета.
39% россиян ждут выхода смартфонов, 18% – приставок, 14% – умных часов, 10% – ноутбуков, 10% – беспроводных наушников. Больше половины участников исследования заявили о планах обновить технику. 52% из них намерены купить смартфон, 20% – умные часы, 18% – приставку для игр, 16% – телевизор.

Что касается смартфонов, то наиболее ожидаемыми являются новые iPhone. 29% опрошенных заявили, что намерены приобрести продукцию купертиновцев, 19% желают купить гаджеты от Xiaomi, а 18% – Samsung Galaxy. Те, кто хочет приобрести смартфон, в предыдущий раз делал это год или же менее года тому назад.

Если говорить о ноутбуках, то наиболее ожидаемыми являются новинки Asus. Также россияне готовы рассмотреть варианты среди товаров Xiaomi, Lenovo, Huawei/Honor и Apple Macbook. Что касается бюджета, то он варьируется в среднем от 30 до 60 тысяч рублей. 20% опрошенных готовы максимум заплатить 90 тысяч рублей.

Среди новых телевизоров больше всего граждан РФ интересует продукция компании Samsung. На втором месте по востребованности находится бренд LG, а замыкает тройку лидеров Xiaomi. 39% опрошенных готовы потратить на новинку от 30 до 60 рублей, 26% – более 60 тысяч рублей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Влиятельное издание о фатальных ошибках Лукашенко: Ставка на страх укрепляет оппозицию

06.08 / “Разбираемся в тонкостях и нюансах!”: Юлия Высоцкая поделилась мнением о кофейных чашках

22.07 / Украина на пороге энергетического коллапса

02.08 / Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие звезды на премьере фильма “Хэппи-Энд”

24.07 / Вирус у нас в мозгах

28.07 / Личное: Так вот она какая…

05.08 / Стас Пьеха: что такое семейные легенды и к чему они приводят

03.07 / «…Не стараясь угодить»

28.08 / Мнение: Правильный ракурс

07.07 / Запертые на островах участники “Дома-2” из-за коронавируса не могут вернуться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска