Мужчины с широкой талией больше других рискуют умереть от рака простаты

02.09.2020, 15:50, Разное

Мужчины, имеющие широкую талию, в два раза чаще умирают от рака простаты. К такому мнению пришли исследователи из Оксфордского университета после проведения исследования.

Результаты научной работы показали, что если талия по объему больше 103 сантиметр, то риск смерти от рака простаты увеличивается на 35%. Жир, присутствующий в области живота, является опасным фактором. В ходе исследования исследователи изучили информацию о 200 тысячах представителей мужского пола. Они не обнаружили повышенную угрозу наступления летального исхода от онкологии у мужчин, которые имели равномерно распределенный жир по всему телу.

По своему типу жир, присутствующий в области живота, несет самую большую опасность, поскольку происходит покрытие важных органов – печени, кишечника и поджелудочной железы. За добровольцами авторы исследования наблюдали в течение десяти лет. Они оценивали общий процент жира, ИМТ, объем талии и бедер.

Повышенный риск наступления смерти в результате онкологии сохранялся даже при учете образа жизни мужчин и их истории болезни.