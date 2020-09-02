 

Пилота американской авиакомпании поверг в шок летающий за бортом мужчина

02.09.2020, 15:50, Разное

Один из американских телеканалов рассказал об удивительном случае с самолетом авиакомпании США. За бортом воздушного судна заметили летающего мужчину, это повергло в шок пилота лайнера.
Неизвестный, как вначале показалось очевидцам инцидента, перемещался в воздухе без какого либо аэроплана или другого летающего устройства. Об увиденном пилоты доложили диспетчеру воздушной гавани в Лос-Анджелесе, с их слов, кроме странного ранца за спиной летающего мужчины, у него не было ничего необычного. Вероятнее всего, сумка за плечами являлась джетпаком, летающим аппаратом для персонального использования.

Летающий парень обнаружен в небе составом самолета «Американских авиалиний» на почти километровой высоте. В это время лайнер как раз заходил на посадку, неизвестный с джетпаком пролетел на расстоянии менее, чем в 300 метров от борта аэросудна. Его появление озадачило как сотрудников авиалинии, так и пассажиров. Джетпаки работают на реактивном течении воздуха за счет винтов и двигателей внутреннего сгорания. Разработаны такие аппараты новозеландскими инженерами, они позволяют взлетать и приземляться в вертикальной траектории.

Примечательно, что за счет классификации устройств, как сверхлегких, для пользования ими не требуется получение лицензии на управление воздушными судами. Сейчас расследование обстоятельств дела передано в соответствующий отдел ФБР. Как пишет «Политэксперт», пока нет информации, могла ли в данном случае эксплуатация летательного «рюкзака» составить опасность для других участников воздушного движения.



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