 

В России назвали главное отличие позиций Лукашенко и Тихановской по Крыму

02.09.2020, 15:23, Разное

На днях оппозиционер Светлана Тихановская высказалась о ситуации с Крымом. Политик сообщила, что процедура присоединения полуострова к России нарушает международные нормы. При этом она отметила, что территория де-юре является украинской, а де-факто – российской.

Член Совета Федерации обратил внимание, что Тихановская озвучила свое мнение прямо. Этим оппозиционер отличается от Лукашенко. Действующий лидер Белоруссии предпочитает уходить от ответа. В интервью Дмитрию Гордону политик заявил, что на месте Украины воевал бы за полуостров.

По мнению государственного деятеля, Светлана Тихановская начинала как демократический лидер, недовольный действующим режимом, но в конце концов попала под влияние Запада. “Она превращается в очередной вариант очередной цветной революции”, – подчеркнул Калашников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Авг 2020 в 1:20 PDT

Александр Лукашенко, в свою очередь, пытается усидеть на двух стульях уже более 20 лет. Глава Белоруссии постоянно просит дополнительные бонусы и скидки у России, но сразу же дает понять, что может перейти на сторону западных партнеров, сообщает НСН.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали большинство жителей полуострова. Власти России уточнили, что процедура была демократической и соответствовала международным стандартам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Удаленка и привилегии

23.07 / В России собираются ввести новый штраф: мотоциклисты в зоне риска

05.08 / Медики предупредили о новом опасном детском заболевании

13.07 / В Москве перестают действовать практически все ограничения

06.07 / Мнение: Мода на онегиных

22.07 / «Ничего ценного»

02.08 / Мнение: Открытие Матросского бульвара в Севастополе

16.07 / В Японии из-за нехватки рабочей силы на фоне COVID-19 создали робота-мерчандайзера

01.08 / Пандемия, протесты и старики-кандидаты

28.07 / «Не могу остановиться» – Потап рассказал о сексе с Каменских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска