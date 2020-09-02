В России назвали главное отличие позиций Лукашенко и Тихановской по Крыму

02.09.2020, 15:23, Разное

На днях оппозиционер Светлана Тихановская высказалась о ситуации с Крымом. Политик сообщила, что процедура присоединения полуострова к России нарушает международные нормы. При этом она отметила, что территория де-юре является украинской, а де-факто – российской.

Член Совета Федерации обратил внимание, что Тихановская озвучила свое мнение прямо. Этим оппозиционер отличается от Лукашенко. Действующий лидер Белоруссии предпочитает уходить от ответа. В интервью Дмитрию Гордону политик заявил, что на месте Украины воевал бы за полуостров.

По мнению государственного деятеля, Светлана Тихановская начинала как демократический лидер, недовольный действующим режимом, но в конце концов попала под влияние Запада. “Она превращается в очередной вариант очередной цветной революции”, – подчеркнул Калашников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Авг 2020 в 1:20 PDT

Александр Лукашенко, в свою очередь, пытается усидеть на двух стульях уже более 20 лет. Глава Белоруссии постоянно просит дополнительные бонусы и скидки у России, но сразу же дает понять, что может перейти на сторону западных партнеров, сообщает НСН.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали большинство жителей полуострова. Власти России уточнили, что процедура была демократической и соответствовала международным стандартам.