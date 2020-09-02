 

Мнение: Трамп в Кеноше

02.09.2020, 15:05, Разное

Трамп приехал в Кеношу, где ранее прошли масштабные погромы, с убийствами, мародерством и прочими прелестями США-2020.
На фото, Трамп позирует на фоне сожженного магазина фотоаппаратов, который просуществовал около века.
Действующий владелец магазина фотографироваться с Трампом на публике отказался, поэтому для парадного фото вытащили предыдущего владельца магазина, которому Трамп и выразил сочувствие.
Ну а в целом, Трамп отлично попиарился на фоне руин, обвинив в происходящем демократическую партию и погромщиков. С недавних пор уже и демократы почувствовали, что происходящее начало играть на руку Трампу, так как обыватели откровенно устали от постоянных протестов и погромов, а Трамп раздает обещания, что наведет порядок.


Прекрасная Америка будущего.

Источник: Colonel Cassad



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