Ученые предложили первое специфическое лечение обмороков

02.09.2020, 15:00, Разное



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Ученые впервые предложили средство против регулярно повторяющихся обмороков. О своем исследовании они рассказали на конференции Европейского кардиологического общества. Согласно предварительным выводам, с частыми обмороками можно бороться при помощи искусственных водителей ритма (пейсмейкеров).

Неизлечимые обмороки

Обмороком или синкопой называют краткосрочную потерю сознания, которая сопровождается расслаблением мышц. Причина этого состояния – кратковременное нарушение (ослабление) кровоснабжения мозга. В обморок люди могут падать, например, при понижении артериального давления. В течение жизни хотя бы один обморок случается с каждым вторым человеком.

Некоторые страдают от регулярных обмороков. Рецидивирующие обмороки ухудшают качество жизни, затрудняют социальную адаптацию людей. В некоторых случаях известны триггеры для этого состояния: жара, резкое вставание. Но часто его пусковые механизмы неизвестны. До настоящего времени не существовало специфических методов лечения и профилактики рецидивирующих обмороков.

Что сделали ученые

В новом исследовании участвовали 128 человек, у каждого их них случилось не менее двух обмороков в течение предшествующего года. У всех участников исследования обнаруживались «выпадения» сердечных сокращений при тилт-тесте. Для проведения этого теста человека фиксируют на наклонном столе, про помощи которого можно имитировать быстрое вставание. Одновременно с этим ведется наблюдение за артериальным давлением и ритмом сердца.

Ученые ставили цель проверить, поможет ли пейсмейкер предупредить синкопы у этих людей. Пейсмейкер – имплантируемый прибор, который генерирует регулярные импульсы, заставляющие сердце сокращаться в постоянном ритме: без замедлений и без пропуска ударов.

Пейсмейкеры были имплантированы всем участникам исследования. Но половина людей была включена в контрольную группу: им эти пейсмейкеры не включили.

За участниками исследования наблюдали в течение почти одного года. За это время обмороки были у 53% людей из контрольной группы и у 16% из группы пейсмейкеров. В этом исследовании водитель ритма снижал риск обморока на 77%. Согласно рассчетам ученых, чтобы предупредить обмороки у пяти человек, нужно имплантировать 11 пейсмейкеров.

Ученые отмечают, что предложенное ими лечение способно помочь только части пациентов, поскольку у рецидивирующих обмороков бывают разные причины. Однако людей, которым может помочь пейсмейкер, легко определить при помощи т.н. тилт-теста – пробы для диагностики синкопальных состояний.