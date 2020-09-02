Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

02.09.2020, 14:38, Новости дня

Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала опубликовать проект закона о новом референдуме по вопросу о независимости Шотландии, включая вопрос референдума.

По ее словам, документ будет представлен до парламентских выборов в стране в следующем году.

Стерджен, которая возглавляет автономное правительство в Эдинбурге, выступающее за независимость, в марте отложила планы проведения второго референдума, чтобы сконцентрироваться на кризисе с коронавирусом. Однако самая устойчивая поддержка независимости Шотландии в современную эпоху побудила националистов вновь поднять вопрос о повторном голосовании.

На референдуме по вопросу о независимости в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

«До завершения срока работы нынешнего парламента мы опубликуем проект закона об условиях и сроках референдума о независимости, а также представим вопрос, который будет задан людям на этом референдуме», – сказала Стерджен.

Если Шотландия проголосует за независимость, это будет означать, что Соединенное Королевство потеряет примерно треть своей территории и почти десятую часть своего населения, которая является ключевым элементом его идентичности. Это также разделит шестую по величине экономику мира.