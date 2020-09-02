Сын Надежды Михалковой и дочь Анны Михалковой будут учиться в одном классе

02.09.2020, 14:35, Разное

Вчера ленты Instagram заполонили снимки юных и не очень школьников, поводом чему послужил их профессиональный праздник – День знаний. “Отчиталась” в социальных сетях и семья Михалковых, у которой в первый класс пошли сразу несколько детей – Иван, сын Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили, а также Лидия, дочь Анны Михалковой и Альберта Бакова. Более того, теперь они будут учиться в одном классе и сидеть за одной партой.

Лида и Ваня

Первый раз в первый класс! Лида, дочка Анечки, и Ваня, сын Надюши. Поздравляем! Будут учиться в одном классе, за одной партой,

– подписала серию снимков бабушка Лиды и Вани, Татьяна Михалкова. Фото сына в Instagram представил и Резо Гигинеишвили:

Привет, меня зовут Иван Гигинеишвили. Я пошел в первый класс!

Нина, Лида и Ваня

Отметим, периодически Анна Михалкова выходит в свет со своими сыновьями от предпринимателя Альберта Бакова – Андреем и Сергеем, а вот дочь Лидию, которая родилась в 2013 году, она до недавнего времени практически не показывала. Впервые портрет девочки опубликовала сестра Анны, Надежда, летом 2018 года. А этим летом первое фото с дочкой появилось и на странице самой Анны. Таким же правилам конспирации следовали и Надежда с Резо, но не так давно они “рассекретили” Ивана и Нину, а режиссер даже взял их на съемочную площадку и показал, как наладить рабочий процесс, когда в гостях – дети.