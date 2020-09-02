Елена Проклова пережила смерть детей, неудачные браки и романы с женатыми коллегами

02.09.2020, 14:20, Разное

Сегодня, 2 сентября, Елена Проклова отмечает свое 67-летие, однако моложавой и спортивной актрисе сложно дать такой возраст. За свою жизнь артистка пережила три неудачных брака, смерть детей и многочисленные романы с женатыми коллегами.

О женской привлекательности Елены Прокловой ходили легенды, так как в молодости у ее ног были многие мужчины, независимо от их возраста и статуса. Актрисе приписывают романы со знаменитыми коллегами – Олегом Табаковым, Олегом Янковским и Михайем Волонтиром. Неоднократно общественность осуждала артистку за это, а за грехи судьба послала ей многочисленные испытания судьбы.

В кино Елена Проклова попала случайно, по протекции друга ее дедушки. В результате, она сыграла роль Тани Нечаевой, после чего бросила занятия спортом и закончила школу экстерном. Предложения о съемках поступали одно за другим, но из-за этого будущая звезда редко видела родителей и очень скучала. В 15 лет Елена Проклова впервые влюбилась, но ее чувства были запретные, так как объектом страсти был Олег Табаков. На тот момент мэтру было уже за 30 лет, а дома его ждала супруга и двое детей. Она не хотела рушить семью, поэтому приняла предложение руки и сердца от Виталия Мелик-Карамова. Брак с документалистом продлился недолго, а отношения не спасло даже рождение дочери Арины.

После выхода из декрета она активно занималась карьерой, снявшись во многих популярных картинах, а также став актрисой МХАТа. Во время программы «Прямой эфир» Елена Проклова призналась, что за ней ухаживали женатые Михай Волонтир и Андрей Миронов. Она попросила прощения у вдов именитых артистов, но многие поклонники не оценили эти откровения. Кроме этого, после развода с первым мужем у нее все—таки был роман с Олегом Янковским, от которого она сделала аборт.

Вторым мужем актрисы стал Александр Дерябин, который излечил ее дочь Арину. Елена Проклова была беременна от врача близнецами, но они родились нежизнеспособными из-за ее густой крови. Брак не выдержал этого испытания и распался. Еще раз попытать счастье в личной жизни артистка решилась спустя три года, а Андрей Тришин спас ее от депрессии. Муж был младше на восемь лет, но оказался надежным и мудрым мужчиной. В этих отношениях знаменитость потеряла еще одного сына, который скончался вскоре после рождения. Она не отчаялась и предприняла еще одну попытку, подарив третьему супругу долгожданную дочь Полину. Официально брак длился 30 лет, однако кризис у пары начался еще в 90-х годах после измены бизнесмена.