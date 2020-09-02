Мирослава Карпович без белья снялась в полупрозрачном платье-сетке в поле

02.09.2020, 14:20, Разное

В последнее время Мирослава Карпович редко появлялась в соцсетях, так как хейтеры начали травлю из-за романа с Павлом Прилучным. Однако недавно звезда «Папиных дочек» опубликовала в Instagram бэкстейдж с фотосессии, где она позировала в белом полупрозрачном платье-сетке без белья.

Актриса решила вернуться к прежней жизни, возобновив активность в социальных сетях. На видео показано, что у Мирославы Карпович было, как минимум, три стильных образа. Артистка позировала в пшеничном поле в длинном белоснежном платье-сетке с распущенными волосами. Следующий наряд, в котором предстала знаменитость – платье baby doll желтого цвета, а образ стилисты дополнили неброским макияжем и косичками. Также Мирослава Карпович позировала в платье-рубашке, надев поверх него голубой тренч. При этом, волосы актрисе собрали в высокий пучок.

Фолловеры засыпали звезду «Папиных дочек» комплиментами. Многим понравилось нежное видео, которое она показала в микроблоге. В комментариях оценили белоснежное платье-сетку, назвав актрису «нежной невестой». Также поклонники отметили улыбку и фигуру знаменитости, отметив, что избраннику Мирославы Карпович очень повезло.