В Сети появились редкие фото повзрослевшей дочери Юлии Началовой

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02.09.2020, 14:20, Разное

Родители покойной певицы Юлии Началовой вчера, 1 сентября, проводили в восьмой класс свою внучку Веру Алдонину. Мать артистки Таисия Николаевна опубликовала в микроблоге Instagram редкие фото повзрослевшей 13-летней девушки.
Вера в черной школьной форме позировала в кругу родных людей в первый учебный день. Поклонники отметили, с момента смерти Юлии Началовой дочь изменилась и выросла. Она с каждым днем все больше похожа на артистку, хотя изначально прослеживались черты лица отца Евгения Алдонина. Многие пользователи отметили, что у Веры, несмотря на ее юный возраст, взрослый взгляд. В комментариях подчеркнули, что певица бы гордилась такой красивой дочерью.

Внучка Таисии Николаевны учится не только в обычной школе, но и в музыкальной. Она, как и знаменитая мать, увлекается творчеством. Живет Вера с родителями Юлии Началовой, но часто видится со своим отцом Евгением Алдониным. Бывший футболист после внезапной кончины певицы оказывает финансовую поддержку их совместной дочери. У него также есть другая семья, в которой растет двое детей.



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