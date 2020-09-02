 

Шихан Куштау в Башкирии объявлен памятником природы

02.09.2020, 13:48, Новости дня

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения для сохранения растений и животных на горе Куштау, которую ранее планировала использовать в качестве источника сырья Башкирская содовая компания, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление правительства региона о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Согласно документу, в целях сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения «Гора Куштау», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы главы республики.

В сообщении поясняется, что постановлением утверждаются границы и режим особой охраны территории памятника природы. Администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов рекомендуется производить разработку территориальных комплексных схем землеустройства и районной планировки с учётом режима особо охраняемой природной территории.

«В вопросе Куштау – точка. И это решение – прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших своё слово», –написал глава Башкирии во «ВКонтакнте».

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

26 августа президент Владимир Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг БСК. Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия.

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК).

1 сентября Арбитражный суд Башкирии арестовал акции БСК по иску Генпрокуратуры об истребовании имущества предприятия.



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