Российский модуль «Наука» для МКС отказался от украинских деталей

02.09.2020, 13:48, Новости дня

На новом модуле «Наука», который должен отправиться к Международной космической станции в 2021 году, все украинское оборудование заменено российским, сообщил главный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов.

В интервью журналу «Русский космос» он рассказал, что прежняя система управления, разработанная харьковским «Хартроном», заменена на российскую, созданную РКК «Энергия».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что на космодроме Байконур стартовали электроиспытания модуля «Наука».

Напомним, в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию состоится в начале 2021 года.

Ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен запуск на МКС.