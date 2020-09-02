Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о внешней угрозе: Не согласовывает с Путиным

02.09.2020, 13:43, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Александр Лукашенко не согласовывает свои заявления о внешней угрозе с коллегой Владимиром Путиным. “Нет никакой необходимости”, – уточнил он.

На прошлой неделе российский лидер объявил о формировании резерва из сотрудников силовых ведомств для подавления беспорядков в Белоруссии. Путин добавил, что военные будут задействованы, если в стране начнется разбой.

Лукашенко подтвердил, что попросил о помощи Россию. При этом он отметил, что и сам способен успокоить протесты. По словам политика, россияне помогут белорусам “устаканить любого, кто дернется на западной границе”.

Также президент рассказал, что Запад хочет нанести удар по России и для этого будет использовать Белоруссию как трамплин. “Им нужен здесь рынок, где они собираются торговать своей продукцией”, – пояснил Лукашенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии идут уже третью неделю. В уличных шествиях участвуют десятки тысяч человек по всей стране. Демонстранты требуют, чтобы Александр Лукашенко покинул пост.

Как утверждает сам президент, протесты спровоцированы извне. Чтобы показать свой серьезный настрой в борьбе с Западом, Александр Лукашенко появился на публике в бронежилете и с автоматом в руках.