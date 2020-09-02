 

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о внешней угрозе: Не согласовывает с Путиным

02.09.2020, 13:43, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Александр Лукашенко не согласовывает свои заявления о внешней угрозе с коллегой Владимиром Путиным. “Нет никакой необходимости”, – уточнил он.

На прошлой неделе российский лидер объявил о формировании резерва из сотрудников силовых ведомств для подавления беспорядков в Белоруссии. Путин добавил, что военные будут задействованы, если в стране начнется разбой.

Лукашенко подтвердил, что попросил о помощи Россию. При этом он отметил, что и сам способен успокоить протесты. По словам политика, россияне помогут белорусам “устаканить любого, кто дернется на западной границе”.

Также президент рассказал, что Запад хочет нанести удар по России и для этого будет использовать Белоруссию как трамплин. “Им нужен здесь рынок, где они собираются торговать своей продукцией”, – пояснил Лукашенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии идут уже третью неделю. В уличных шествиях участвуют десятки тысяч человек по всей стране. Демонстранты требуют, чтобы Александр Лукашенко покинул пост.

Как утверждает сам президент, протесты спровоцированы извне. Чтобы показать свой серьезный настрой в борьбе с Западом, Александр Лукашенко появился на публике в бронежилете и с автоматом в руках.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны

08.07 / Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова вновь задержали

02.07 / Шарлиз Терон впервые за долгий период прокомментировала личную жизнь

29.07 / Топурию заподозрили в перепродаже платьев с китайского сайта

01.08 / Рейтинг лучших бюджетных авто на август 2020 года в России

29.08 / Мнение: Про слово «негр»

01.07 / “Я отстаиваю интересы людей!”: Анастасия Волочкова возмутилась обхождением в Дивеево

15.05 / Черника признана одним из самых полезных продуктов в мире

25.08 / НЛО останавливается в воздухе, а затем «стреляет» прямо в небо

07.08 / Последний парад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска