Мнение: Белорусское ТВ о протестах студентов в Минске

02.09.2020, 13:40, Разное

Белорусское ТВ о вчерашних протестах https://colonelcassad.livejournal.com/6137440.html студентов в Минске.

Примечателен даже не сам сюжет, а используемая лексика, от которой повеяло чем-то близким и знакомым

Когда в сюжете начали вещать про "борцунов", "клоунов" и "бродячих змагаров", трудно было удержаться от улыбки. Где-то я это уже слышал…

И еще парочка роликов в несвойственном для старого белорусского ТВ стиле.

Вот так вот. Логотип "Беларусь 1" старый, а содержание иное, нежели еще 3 недели назад.

Можно сказать, что "обмен опытом проходит успешно".