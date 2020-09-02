 

Мнение: Белорусское ТВ о протестах студентов в Минске

02.09.2020, 13:40, Разное

Белорусское ТВ о вчерашних протестах https://colonelcassad.livejournal.com/6137440.html студентов в Минске.
Примечателен даже не сам сюжет, а используемая лексика, от которой повеяло чем-то близким и знакомым
Когда в сюжете начали вещать про "борцунов", "клоунов" и "бродячих змагаров", трудно было удержаться от улыбки. Где-то я это уже слышал…

И еще парочка роликов в несвойственном для старого белорусского ТВ стиле.

Вот так вот. Логотип "Беларусь 1" старый, а содержание иное, нежели еще 3 недели назад.
Можно сказать, что "обмен опытом проходит успешно".

Источник: Colonel Cassad



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