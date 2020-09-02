Skoda представила свой электрический кроссовер Enyaq iV
02.09.2020, 13:25, Новости дня
В Сети опубликовали свежие фотографии нового электрического кроссовера Skoda Enyaq iV.
Автомобиль сможет похвастаться привлекательной внешностью, которая отличается от всех ранее продемонстрированных автомобилей. Предполагается, что самым приближенным по габаритам и техническим параметрам станет Volkswagen ID 4. В обоих случаях применили проверенную платформу MEB.
Известно также, что в продвинутой комплектации Skoda Enyaq iV RS применят два электрических агрегата, которые выдают 306 л.с. мощности. Чешские разработчики пока удерживают в тайне подробности об автомобилях, тем самым привлекая внимание к кроссоверу до официальной премьеры. Точная дата дебюта электрического кроссовера Skoda Enyaq iV пока не раскрывается.
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